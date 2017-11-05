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Происшествия | В Пензенской области за сутки в ДТП пострадали два мужчины-пешехода

05.11.2017|11:10
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В субботу, 4 ноября, в Пензенской области случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

Так, в Сердобске, напротив дома № 269 на улице Ленина, в 10:15 44-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 62-летнего мужчину. Из-за полученных в аварии телесных повреждений он был госпитализирован.

В Пензенском районе, у дома № 86 на улице Ленина в селе Ленино, в 19:50 63-летний водитель ВАЗ-2106 наехал на неустановленного мужчину. Он также был отправлен в медицинское учреждение с травмами.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, по каждому из фактов проводится проверка.

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Гость|05.11.2017 11:42|

Ленин жив?

Имя: Гость
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