04.11.2017 | 10:13

В пятницу, 3 ноября, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 16:35 у дома № 8 на улице Стасова 46-летний водитель ВАЗ-2115 наехал на 75-летнего пешехода.

Пожилого мужчину доставили в больницу с телесными повреждениями. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному факту.