В пятницу, 3 ноября, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным, в 16:35 у дома № 8 на улице Стасова 46-летний водитель ВАЗ-2115 наехал на 75-летнего пешехода.
Пожилого мужчину доставили в больницу с телесными повреждениями. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному факту.
В 75 лет перебегать дорогу в неположенном месте-самоубийство. Так и случилось. Еще и водилу подставил на разбирательство и ремонт авто.