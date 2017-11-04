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Происшествия | В Пензе водитель ВАЗ-2115 сбил 75-летнего пенсионера

04.11.2017|10:13
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В пятницу, 3 ноября, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 16:35 у дома № 8 на улице Стасова 46-летний водитель ВАЗ-2115 наехал на 75-летнего пешехода.

Пожилого мужчину доставили в больницу с телесными повреждениями. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному факту.

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Гость|04.11.2017 10:46|

В 75 лет перебегать дорогу в неположенном месте-самоубийство. Так и случилось. Еще и водилу подставил на разбирательство и ремонт авто.

Имя: Гость
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