03.11.2017 | 15:51

В четверг, 2 ноября, в Пензенском районе произошла авария, в которой пострадал 22-летний молодой человек. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 19:10 на 268-м километре автодороги Тамбов - Пенза столкнулись Nissan Almera, которым управлял 44-летний водитель, и МАЗ, за рулем которого находился 53-летний шофер.

В аварии пострадал 22-летний пассажир автомобиля Nissan Almera. Он был доставлен в больницу с телесными повреждениями. По данному факту проводится проверка.