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Происшествия | В Пензенском районе столкнулись Nissan Almera и МАЗ

03.11.2017|15:51
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В четверг, 2 ноября, в Пензенском районе произошла авария, в которой пострадал 22-летний молодой человек. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 19:10 на 268-м километре автодороги Тамбов - Пенза столкнулись Nissan Almera, которым управлял 44-летний водитель, и МАЗ, за рулем которого находился 53-летний шофер.

В аварии пострадал 22-летний пассажир автомобиля Nissan Almera. Он был доставлен в больницу с телесными повреждениями. По данному факту проводится проверка.

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