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Происшествия | В пединституте ПГУ за круглым столом поговорили о революции 1917 года

02.11.2017|14:59
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В педагогическом институте ПГУ учёные, краеведы, представители власти, а также студенты приняли участие в заседании круглого стола на тему «Революция 1917 года в России как фактор формирования национальной исторической памяти».

«Юбилей исторических событий позволяет актуализировать нужную информацию для исторической памяти, для того, чтобы у нас было единое представление о нашей истории, а не разорванное», - подчеркнула декан историко-филологического факультета ПГУ Ольга Сухова.

«Революция - это исторический факт, это трагедия народа, это трагедия власти, которая не смогла своевременно выучить уроки истории XIX века, уроки истории бунтов XVII века и не смогла выстроить такую систему отношений, которая позволила бы избежать этой революции», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Во время работы круглого стола прозвучало несколько докладов, которые и вызвали обсуждения.

«Я, например, посвятил свое выступление революции и проблеме образования. Дело в том, что в ходе революции одни думают о революции, о борьбе за власть, о свержении или защите существующих порядков, а другие думают и думали о совершенно мирных делах, о созидательных делах», - рассказал доцент кафедры историко-филологического факультета ПГУ Вячеслав Власов.

По итогам мероприятия будут созданы методические рекомендации для педагогов, которые занимаются преподаванием истории школьникам и студентам.

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