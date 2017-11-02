Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|2 ноя 2017|13:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Снег |
  67.68  |  $  58.09
 

Происшествия | В Мокшанском районе Hyundai столкнулся с фурой, двое погибли

02.11.2017|12:34
Печать

В среду, 1 ноября, в Мокшанском районе произошла авария, унесшая жизнь двух человек.

По предварительным данным, в 15:15 на 588-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись три транспортных средства: Hyundai Solaris под управлением 27-летнего мужчины, Chevrolet Lacetti с 44-летним водителем и фура International 9200 с полуприцепом, за рулем которой находился 48-летний шофер.

В результате происшествия водитель и 49-летний пассажир Hyundai Solaris погибли.

Еще два пассажира этого же автомобиля, мужчины в возрасте 29 лет и 31 года, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!