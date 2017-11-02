02.11.2017 | 12:34

В среду, 1 ноября, в Мокшанском районе произошла авария, унесшая жизнь двух человек.

По предварительным данным, в 15:15 на 588-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись три транспортных средства: Hyundai Solaris под управлением 27-летнего мужчины, Chevrolet Lacetti с 44-летним водителем и фура International 9200 с полуприцепом, за рулем которой находился 48-летний шофер.

В результате происшествия водитель и 49-летний пассажир Hyundai Solaris погибли.

Еще два пассажира этого же автомобиля, мужчины в возрасте 29 лет и 31 года, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.