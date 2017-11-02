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Происшествия | Наледь могла стать причиной страшного ДТП на трассе Пенза - Кондоль

02.11.2017|19:44
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В 6 часов утра на 4-м километре автодороги Пенза - Кондоль произошла авария. В автомобильной катастрофе погиб 45-летний мужчина. Участниками этого ДТП стали три транспортных средства.

«Это автомобили Chevrolet Нива под управлением мужчины 1972 года рождения, автомобиль Hyundai под управлением мужчины 1967 года рождения и автомобиль Toyota под управлением мужчины 1984 года рождения», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

По предварительным данным, Нива двигалась из Пензы в сторону Кондоля, а Toyota и Hyundai - во встречном направлении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chevrolet Нива от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель автомобиля Hyundai и пассажир автомобиля Chevrolet Нива, девушка 1993 года рождения, были доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести», - добавил Павел Болтышев.

По одной из версий, причиной этого ДТП могли стать сложные погодные условия, в частности наледь, которая местами образовалась на автодороге.

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Гость|02.11.2017 20:06|

бошку надо Включать...

Куда ? вы гоните ... ? колхозаны!!!!!!!

Гость|02.11.2017 20:45|

Болтышев?! Начальник УГИБДД?! Очнитесь журналюги!

Гость|02.11.2017 20:53|

penzainform.ru писал(a):

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chevrolet Нива от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель автомобиля Hyundai и пассажир автомобиля Chevrolet Нива, девушка 1993 года рождения, были доставлены в лечебное учреждение
Когда они скончаются?

Гость|02.11.2017 21:02|

Ужас, как вы так можете писать?

Гость|02.11.2017 21:06|

Кто дал ему право оставлять семью,кто?неуважение к себе и близким.

Имя: Гость
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