02.11.2017 | 19:44

В 6 часов утра на 4-м километре автодороги Пенза - Кондоль произошла авария. В автомобильной катастрофе погиб 45-летний мужчина. Участниками этого ДТП стали три транспортных средства.

«Это автомобили Chevrolet Нива под управлением мужчины 1972 года рождения, автомобиль Hyundai под управлением мужчины 1967 года рождения и автомобиль Toyota под управлением мужчины 1984 года рождения», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

По предварительным данным, Нива двигалась из Пензы в сторону Кондоля, а Toyota и Hyundai - во встречном направлении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chevrolet Нива от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель автомобиля Hyundai и пассажир автомобиля Chevrolet Нива, девушка 1993 года рождения, были доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести», - добавил Павел Болтышев.

По одной из версий, причиной этого ДТП могли стать сложные погодные условия, в частности наледь, которая местами образовалась на автодороге.