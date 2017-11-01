01.11.2017 | 14:50

Во вторник, 31 октября, в Пензенской области случилось четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

В 16:15 напротив дома № 45 на проспекте Победы в областном центре 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил 59-летнюю женщину. В результате аварии она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В 19:15 на улице Ставского в Пензе, у дома № 6, 42-летний мужчина, управлявший машиной Mitsubishi Outlander, допустил наезд на 64-летнего пешехода. Пострадавший с травмами был отправлен в больницу.

В Тамале, около дома № 90 на улице Коммунистической, в 14:30 70-летний водитель ВАЗ-21099 сбил 67-летнюю женщину. После ДТП ее доставили в медицинское учреждение с повреждениями.

В Заречном, напротив дома № 4 на улице Строителей, в 18:05 18-летний молодой человек, сидевший за рулем «десятки», наехал на 42-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали с различными травмами.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, по каждому факту проводится проверка.