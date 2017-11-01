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Происшествия | За сутки в Пензенской области на дорогах пострадали четыре пешехода

01.11.2017|14:50
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Во вторник, 31 октября, в Пензенской области случилось четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

В 16:15 напротив дома № 45 на проспекте Победы в областном центре 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил 59-летнюю женщину. В результате аварии она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В 19:15 на улице Ставского в Пензе, у дома № 6, 42-летний мужчина, управлявший машиной Mitsubishi Outlander, допустил наезд на 64-летнего пешехода. Пострадавший с травмами был отправлен в больницу.

В Тамале, около дома № 90 на улице Коммунистической, в 14:30 70-летний водитель ВАЗ-21099 сбил 67-летнюю женщину. После ДТП ее доставили в медицинское учреждение с повреждениями.

В Заречном, напротив дома № 4 на улице Строителей, в 18:05 18-летний молодой человек, сидевший за рулем «десятки», наехал на 42-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали с различными травмами.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, по каждому факту проводится проверка.

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Гость|01.11.2017 15:00|

время надо переводить на 1 час вперёд!

Гость|01.11.2017 15:03|

Гаишники внушили пешеходам, что те бессмертные и могут идти по зебре аки Иисус по воде. От этого повалила статистика дтп с пешеходами.

Гость|01.11.2017 15:04|

16,15; 19,15. На улице темно, освещения почти нет..пешеходы в темной одежде..

Гость|01.11.2017 15:11|

Гость писал(a):

время надо переводить на 1 час вперёд!
Я перевел. Сижу мучаюсь, у всех 15:11, а у меня 16:11 - еще не привык.

Гость|01.11.2017 15:15|

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

А у нас все прут на прополую, похрен кто там едет и где

Гость|01.11.2017 15:26|

Гость писал(a):

время надо переводить на 1 час вперёд!

Я перевел. Сижу мучаюсь, у всех 15:11, а у меня 16:11 - еще не привык.

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Имя: Гость
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