01.11.2017 | 12:18

В Пензе спасатели пришли на помощь жителю улицы Попова, который в течение нескольких дней не мог выйти из квартиры из-за поломки замка.

В результате длительного нахождения в запертом помещении мужчина обессилел и почувствовал себя плохо.

Во вторник, 31 октября, к делу подключились сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, куда поступило сообщение от оперативного дежурного отдела полиции № 1 городского УМВД России.

«Прибыв по адресу, спасатели в присутствии полиции вскрыли входную дверь квартиры с помощью аварийно-спасательного инструмента, обеспечив выход из помещения. Оценив состояние собственника квартиры, спасатели успокоили его», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

От помощи медиков мужчина отказался.