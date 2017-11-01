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Происшествия | В Пензе спасли мужчину, несколько дней просидевшего дома из-за поломки замка

01.11.2017|12:18
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В Пензе спасатели пришли на помощь жителю улицы Попова, который в течение нескольких дней не мог выйти из квартиры из-за поломки замка.

В результате длительного нахождения в запертом помещении мужчина обессилел и почувствовал себя плохо.

Во вторник, 31 октября, к делу подключились сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, куда поступило сообщение от оперативного дежурного отдела полиции № 1 городского УМВД России.

«Прибыв по адресу, спасатели в присутствии полиции вскрыли входную дверь квартиры с помощью аварийно-спасательного инструмента, обеспечив выход из помещения. Оценив состояние собственника квартиры, спасатели успокоили его», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

От помощи медиков мужчина отказался.

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