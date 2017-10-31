31.10.2017 | 12:10

В понедельник, 30 октября, в Петровском районе Саратовской области произошло ДТП с жертвами, виновником которого, по предварительным данным, стал житель Пензенской области.

В 21:20 на 563-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов КамАЗ с прицепом под управлением 28-летнего водителя врезался в минивэн Volkswagen Caravelle, ехавший со стороны Саратова в Пензу.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Саратовской области, в ликвидации аварии участвовали 31 человек, 10 единиц техники.

«30 октября на 30-м километре автодороги Петровск - Саратов водитель автомобиля КамАЗ 1989 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не уступил преимущество в движении и совершил лобовое столкновение с автомашиной Volkswagen. В результате ДТП скончались 5 человек, еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Петровскому району Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Подозреваемый в совершении преступления задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержания под стражей», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Как сообщили в отделении пропаганды регионального ГИБДД, двое неустановленных граждан скончались на месте происшествия, 21-летний водитель иномарки и 29-летний пассажир - по дороге в больницу, 29-летний мужчина - в лечебном учреждении. Госпитализированы еще 6 человек: два 19-летних юноши, 22-летний молодой человек, мужчины 33 и 36 лет, информация по одному пострадавшему уточняется.

В ведомстве также подтвердили, что подозреваемый в совершении преступления является жителем Пензенской области.