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Происшествия | Пензенец на КамАЗе стал участником ДТП с 5 погибшими и 6 пострадавшими

31.10.2017|12:10
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В понедельник, 30 октября, в Петровском районе Саратовской области произошло ДТП с жертвами, виновником которого, по предварительным данным, стал житель Пензенской области.

В 21:20 на 563-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов КамАЗ с прицепом под управлением 28-летнего водителя врезался в минивэн Volkswagen Caravelle, ехавший со стороны Саратова в Пензу.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Саратовской области, в ликвидации аварии участвовали 31 человек, 10 единиц техники.

«30 октября на 30-м километре автодороги Петровск - Саратов водитель автомобиля КамАЗ 1989 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не уступил преимущество в движении и совершил лобовое столкновение с автомашиной Volkswagen. В результате ДТП скончались 5 человек, еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Петровскому району Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Подозреваемый в совершении преступления задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержания под стражей», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Как сообщили в отделении пропаганды регионального ГИБДД, двое неустановленных граждан скончались на месте происшествия, 21-летний водитель иномарки и 29-летний пассажир - по дороге в больницу, 29-летний мужчина - в лечебном учреждении. Госпитализированы еще 6 человек: два 19-летних юноши, 22-летний молодой человек, мужчины 33 и 36 лет, информация по одному пострадавшему уточняется.

В ведомстве также подтвердили, что подозреваемый в совершении преступления является жителем Пензенской области.

Источник — фото с сайта 64.mchs.gov.ru
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Гость|31.10.2017 12:48|

вот слепая сволочь!

Гость|31.10.2017 12:51|

penzainform.ru писал(a):

выезжая с прилегающей территории, не уступил преимущество в движении и совершил лобовое столкновение
Как это?

Имя: Гость
Комментарий:

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