31.10.2017 | 11:00

В ночь на вторник, 31 октября, на улице Карпинского в Пензе произошла авария: автомобиль врезался в столб.

Вот что рассказала ИА «ПензаИнформ» очевидица происшествия Наталья Жаркова, приславшая видеозапись инцидента: «Проснулась от хлопка за окном и увидела такую картину. Скорая стояла минут 20, звуковой сирены не было, а потом уехала (видимо, помощь уже не понадобилась). Жуткая картина. Прошел дождь, может, водитель не справился с управлением и машину занесло на мокром асфальте?»

Как сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, в 1:20 напротив дома № 23 на улице Карпинского автомобиль Renault Logan, которым управлял 50-летний мужчина, въехал в световую опору.

Сотрудники скорой, прибывшие на место происшествия, осмотрели водителя и 30-летнюю пассажирку машины. Мужчину после оказания помощи медики отпустили, а женщину госпитализировали.