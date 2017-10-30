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Происшествия | В выходные в Пензе произошло несколько пожаров

30.10.2017|15:03
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Прошедшие выходные в Пензе выдались тревожными: в городе произошло сразу несколько пожаров.

Средь бела дня на Коммунистической улице загорелся двухквартирный жилой дом под номером 10.

«Незамедлительно к месту вызова были высланы наряды двух федеральных пожарно- спасательных частей в количестве трех единиц техники. По приезде к месту вызова было установлено, что горит одна из квартир. На площади 30 квадратных метров пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет», - сообщил врио начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Роман Засимов.

Дом выгорел изнутри почти полностью, проживать в нем теперь невозможно.

Еще одна трагедия произошла поздно ночью на улице Лебедевской на острове Пески. Здесь в одной из квартир 26-го дома погиб одинокий мужчина 1954 года рождения. Он не выключил плиту, на которой готовил еду, она начала тлеть и дымиться. В результате пенсионер задохнулся.

«Почувствовали, что пахнет. Потом закричали «Пожар! Пожар!» Когда мужчины дверь открыли, он был уже мертв», - рассказала соседка погибшего.

Еще один пожар случился на Перспективной улице.

«На площадке для стоянки автомобильной техники произошло возгорание фур. По прибытии к месту вызова было установлено, что открытым огнем горит одна из фур, был подан ствол СВП на тушение. В результате пострадали еще две фуры», - добавил Роман Засимов.

Сотрудники МЧС говорят, что с наступлением холодной погоды количество пожаров увеличивается. Как правило, это связано с неисправностью отопительных приборов и электропроводки.

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