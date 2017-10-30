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Происшествия | В Каменке и Земетчине в ДТП пострадали подростки

30.10.2017|10:43
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В выходные дни в Пензенской области произошло два ДТП, в которых пострадали подростки. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Первая авария произошла в Каменке. По предварительным данным, в субботу, 28 октября, в 18:20 у дома № 10 на улице Гражданской 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Epica наехал на 14-летнюю девочку.

Второе происшествие случилось в воскресенье, 29 октября, в р. п. Земетчино. В 18:25 напротив дома № 291 на улице Ленина под колесами автомобиля Renault Logan, которым управлял 31-летний мужчина, оказался 16-летний пешеход.

Оба пострадавших получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки по фактам ДТП.

В 2017 году в Пензенской области наблюдается рост аварий, в которых пострадали несовершеннолетние участники дорожного движения. На 20 октября с начала года произошло 182 ДТП с участием детей и подростков, в которых 8 человек погибли и 189 получили ранения.

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Гость|30.10.2017 11:30|

Когда перестанут давить детей!! Чиновники вы когда наведете порядок? Посмотрите, ЗЕМЕТЧИНО утопает в темноте и бездорожии! Когда это закончится господа чиновники,чего вы ждете??? Завтра ваши дети могут оказаться под колесами!! НАведите порядок в ЗЕМЕТЧИНО!!!

Гость|30.10.2017 11:49|

Гость писал(a):

Когда перестанут давить детей!!
Никогда не перестанут!!! Дети как бараны ходят по проезжей части и не уходят с дороги даже при приближении автомобиля, особенно в том возрасте, в котором пишет автор

Гость|30.10.2017 11:52|

P.S. Ещё и наушники в ушах торчат. Я к одному дебилу подъехал в плотную, подал звуковой сигнал, он даже не обернулся, пришлось выйти из авто и спихнуть его с проезжей части

Гость|30.10.2017 12:12|

Скоро в Земетчино наведут порядок!!! Пришёл новый глава администрации района за 60 лет бывший директор школы города Пензы пишет докторскую интеллигент в 7 каленне а Градов не угадил то есть угадил в Правительство Пензенской области... и будет у вас Земляки и свет и вода и пешеходные переходы и асфальт будет и грязи в нашей родной стороне поубавится... Потерпите вот депутатский корпус проголосует за и всё и даже тепло в самой администрации появится верти друзья... Всё будет хорошо Родина ты моя брошенная мной аж в 1990 году... "Держитесь там ребята" и пусть ребятишки не болеют и в беду и под колеса не попадают...

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