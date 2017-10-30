30.10.2017 | 10:43

В выходные дни в Пензенской области произошло два ДТП, в которых пострадали подростки. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Первая авария произошла в Каменке. По предварительным данным, в субботу, 28 октября, в 18:20 у дома № 10 на улице Гражданской 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Epica наехал на 14-летнюю девочку.

Второе происшествие случилось в воскресенье, 29 октября, в р. п. Земетчино. В 18:25 напротив дома № 291 на улице Ленина под колесами автомобиля Renault Logan, которым управлял 31-летний мужчина, оказался 16-летний пешеход.

Оба пострадавших получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверки по фактам ДТП.

В 2017 году в Пензенской области наблюдается рост аварий, в которых пострадали несовершеннолетние участники дорожного движения. На 20 октября с начала года произошло 182 ДТП с участием детей и подростков, в которых 8 человек погибли и 189 получили ранения.