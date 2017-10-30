Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|30 окт 2017|12:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+6oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  58.08
 

Происшествия | В Кузнецке полиция разыскивает 79-летнего Федора Журина

30.10.2017|11:32
Печать

Полиция Пензенской области разыскивает 79-летнего Федора Ивановича Журина из Кузнецка. В воскресенье, 29 октября, в 11:00 пенсионер вышел из дома, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

«В тот же день в 20:00 с заявлением о пропаже мужчины в полицию обратилась дочь пропавшего», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

На вид Федору Журину 75-80 лет, рост - 160-165 сантиметров, лицо худощавое, волосы седые, при ходьбе сутулится. Носит усы и бороду.

В день исчезновения пенсионер был одет в синие спортивные брюки, рубашку в клетку темного цвета и вязаную шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о том, где может находиться Федор Журин, просят позвонить по номеру 02.

Источник — Фото vk.com, группа «Подслушано в Кузнецке»
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!