30.10.2017 | 11:32

Полиция Пензенской области разыскивает 79-летнего Федора Ивановича Журина из Кузнецка. В воскресенье, 29 октября, в 11:00 пенсионер вышел из дома, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

«В тот же день в 20:00 с заявлением о пропаже мужчины в полицию обратилась дочь пропавшего», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

На вид Федору Журину 75-80 лет, рост - 160-165 сантиметров, лицо худощавое, волосы седые, при ходьбе сутулится. Носит усы и бороду.

В день исчезновения пенсионер был одет в синие спортивные брюки, рубашку в клетку темного цвета и вязаную шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о том, где может находиться Федор Журин, просят позвонить по номеру 02.