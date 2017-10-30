30.10.2017 | 10:38

В воскресенье, 29 октября, бывший игрок пензенского «Дизеля», а ныне судья Континентальной хоккейной лиги Павел Комаров был найден в московском аэропорту Шереметьево с пробитой головой.

Как сообщает «Московский комсомолец», 43-летний арбитр летел после матча из Риги домой в Нижний Новгород. Во время пересадки водитель трансфера обнаружил его на задней площадке автобуса лежащим на животе без сознания. Это случилось после того, как самолет, на котором Павел Комаров должен был вылететь, уже отправился.

«Врачи не уверены, что Павел споткнулся, упал и разбил голову: травма несовместима с повреждениями, которые медики диагностировали арбитру. У судьи открытая черепно-мозговая травма, полученная, предварительно, от удара тупым предметом сверху по голове. Правда, непонятно, как это могло произойти в автобусе незаметно для других пассажиров», - пишет «Московский комсомолец».

Также уточняется, что жена арбитра уже подала заявление в полицию.

В сезоне-2005/2006 Павел Комаров выступал за пензенский «Дизель» в качестве защитника. В сурскую команду он перешел из нижегородского «Торпедо».