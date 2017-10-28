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Происшествия | За один день в двух авариях под Кузнецком пострадали шесть человек

28.10.2017|11:25
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В пятницу, 27 октября, под Кузнецком случилось два ДТП, в каждом из которых пострадали люди.

Первая авария произошла в 7:35 на 4-м километре подъезда к райцентру с западной стороны. Столкнулись два ВАЗа - 2110 и 2108. Первым управлял 52-летний водитель, вторым - 40-летний мужчина.

Скорая помощь доставила в больницу трех человек, получивших телесные повреждения. Это водитель ВАЗ-2108 и две женщины: 36-летняя пассажирка «восьмерки» и 26-летняя - «десятки».

Второе ДТП произошло поздним вечером. На 1-м километре подъезда к Кузнецку с восточной стороны в 22:20 УАЗ-3962, которым управлял 37-летний мужчина, слетел в кювет и врезался в дерево.

С места аварии были госпитализированы с травмами водитель и два пассажира УАЗа: 32-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по фактам ДТП, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото с сайта 58.mchs.gov.ru
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