28.10.2017 | 14:26

В Каменке под колесами пассажирского автобуса Neoplan погиб мужчина. По словам шофера, совершившего наезд, пешеход оказался на проезжей части внезапно - он как будто выскочил из темноты.

«Увидел, что человек шел посреди дороги, стал тормозить», - рассказал водитель автобуса.

ДТП произошло на улице Красноармейской напротив дома № 39. Именно здесь водитель автобуса сбил мужчину 1964 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», - прокомментировал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.