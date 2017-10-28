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Происшествия | В Пензенской области под колесами автобуса погиб пешеход

28.10.2017|14:26
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В Каменке под колесами пассажирского автобуса Neoplan погиб мужчина. По словам шофера, совершившего наезд, пешеход оказался на проезжей части внезапно - он как будто выскочил из темноты.

«Увидел, что человек шел посреди дороги, стал тормозить», - рассказал водитель автобуса.

ДТП произошло на улице Красноармейской напротив дома № 39. Именно здесь водитель автобуса сбил мужчину 1964 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», - прокомментировал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

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Гость|28.10.2017 19:42|

Освещение плохое в городе, в темноте пешеходов не видно

Гость|28.10.2017 19:47|

а они гоняют...

Имя: Гость
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