27.10.2017 | 10:05

В четверг, 26 октября, на трассе в Ульяновской области в аварии погибли руководитель Федерации карате Пензенской области Аркадий Кривцов и бывший зампред регионального правительства Андрей Баев.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» генеральный секретарь правления федерации карате Андрей Мещеряков, трагедия случилась в Новоспасском районе.

«Они (Андрей Баев и Аркадий Кривцов. - Прим. ред.) вдвоем ехали на автомобиле Mazda СХ-9. Им навстречу вылетела фура. Занесло. Оба погибли», - пояснил Андрей Мещеряков.

«Трагически оборвалась жизнь человека, который пользовался заслуженным авторитетом у коллег по бизнесу, среди спортсменов и общественности региона. 10 ноября 2017 года Аркадию Кривцову исполнилось бы 50 лет», - сообщается на сайте регионального министерства физической культуры и спорта.

Андрей Баев родился в 1973 году в Орджоникидзе. В начале 2010 года исполнял обязанности зампреда пензенского правительства, затем был заместителем главы Кабинета министров.

С 8 по 12 сентября 2014-го он вновь занимал должность заместителя председателя правительства, курировал специальные проекты, включая взаимодействие и развитие отношений с партнерами, но ушел с поста по собственному желанию.