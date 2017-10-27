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Происшествия | Погорельцам из Леонидовки окажут помощь в восстановлении жилья

27.10.2017|09:39
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Ущерб от пожара в жилом доме в Леонидовке будет оценен в самые короткие сроки. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в личном микроблоге в четверг, 26 октября.

ЧП случилось в тот же день в доме № 33а на улице Школьной. Из-за возгорания, которое произошло в квартире № 15, без крыши над головой остались 36 жильцов.

По одной из версий, пожар начался из-за неисправности газового котла, который хозяева установили три дня назад.

«Дал поручение по оказанию помощи людям в восстановлении жилья. На особом контроле - семьи с детьми. Они должны быть обеспечены всем необходимым», - написал глава региона на своей странице.

Администрацией села Леонидовка принято решение о предоставлении временного жилья погорельцам. Нескольких желающих поселят в Кондоле, остальных заберут родственники.

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