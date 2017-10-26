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Происшествия | В Арбекове КамАЗ сбил школьницу на пешеходном переходе

26.10.2017|14:42
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В Пензе под колеса большегрузной машины попал ребенок. ДТП с участием несовершеннолетней произошло средь бела дня на проспекте Строителей напротив дома № 37а.

«Водитель автомобиля КамАЗ, мужчина 1970 года рождения, допустил наезд на пешехода, девочку 2006 года рождения, которая в результате дорожно-транспортного происшествия получила телесные повреждения и была госпитализирована», - рассказал начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Происшествие случилось в зоне действия пешеходного перехода, оборудованного соответствующими дорожными знаками и светофором.

По данному факту проводится проверка, после которой будут установлены причины и условия совершения наезда на школьницу.

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