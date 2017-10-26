26.10.2017 | 10:18

В среду, 25 октября, на проспекте Строителей, напротив дворца спорта «Буртасы», случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок-пешеход.

«Предварительно установлено, что в 15:30 водитель КамАЗа, мужчина 1970 года рождения, допустил наезд на девочку 2006 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По некоторым данным, девочка пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.