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Происшествия | На проспекте Строителей в Пензе КамАЗ сбил 11-летнюю девочку

26.10.2017|10:18
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В среду, 25 октября, на проспекте Строителей, напротив дворца спорта «Буртасы», случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок-пешеход.

«Предварительно установлено, что в 15:30 водитель КамАЗа, мужчина 1970 года рождения, допустил наезд на девочку 2006 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По некоторым данным, девочка пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

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Гость|26.10.2017 10:31|

Новость с опозданием. По другим каналам вчера уже показал и.Долго спите. Это было вчера в 14-45

Гость|26.10.2017 10:32|

В 15-00 ее уже скорая повезло в больницу

Гость|26.10.2017 10:47|

Там начиная от космоса едут на зеленый прямо на пешеходов по ногам, особенно на повороте от кагау в город к остановке. Пешеход еще не прошел, уже по пяткам едут и по сумкам бьют, а некоторые вообще не пропускают. Привыкли так, что везде вседозволенность. Никогда там не проверяют, а штрафов можно собрать прилично в этом грибном местечке.

Гость|26.10.2017 10:50|

Потому что у Кагау бардак. Устроили сельхозрынок. Переносить его надо в сторонку от оживлённой дорожной магистрали. Либо дальше во дворы,либо ближе к Заставе на пустырь. Кому надо-доедут.

Гость|26.10.2017 10:56|

Бабки не на дороге, я говорю про переход от ларька в сторону остановки в город, а не на запрудный. Поварачивают от ларька с прессой и едут прямо на людей,им неважно, какой горит, или от кагау едут на зеленый на тебя и смотрят тебе в глаза нагло.

Гость|26.10.2017 10:57|

Гость писал(a):

едут на зеленый на тебя и смотрят тебе в глаза нагло.
И вот такой наглец, "победив" пешехода, едет дальше в город давить. Ему все можно, проканало ведь.

Гость|26.10.2017 11:09|

Родители совсем детям правила не объясняют. Если вы родители в первую очередь Вы, а ни кто другой несете за него ответственнлсть и имени Вы учите его жизни. Естественно что в данной ситуации виноват водитель смотреть надо на проезжую часть и быть бсегда на чеку.

Гость|26.10.2017 11:14|

Крупный дворц спорта, дети бегают толпами, и могут выбежать внезапно, ибо это дети. Надо на дорогу смотреть, а не считать ворон.

Гость|26.10.2017 11:15|

Сел за руль, будь готов к неожиданностям, иначе езжай тихонько на троллейбусе. Пешеход всегда прав.

Гость|26.10.2017 11:33|

Пешеход прав пока жив!

Гость|26.10.2017 11:34|

Гость писал(a):

Пешеход всегда прав.
это не так. все одинаково должны соблюдать ПДД, тогда и порядок будет и глупо гибнуть не станут люди

Имя: Гость
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