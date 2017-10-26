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Происшествия | На дорогах Пензенской области за три часа пострадали три пешехода

26.10.2017|12:01
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В среду, 25 октября, за три часа на дорогах Пензенской области произошло три ДТП, в которых пострадали пешеходы.

В Бессоновке, напротив дома № 199 на Центральной улице, в 17:30 66-летний водитель Renault Logan сбил 47-летнего мужчину. В результате аварии тот получил травмы и был госпитализирован.

Еще два ДТП случились в Кузнецке. В 18:20 у дома № 164 на улице Кирова 31-летняя автолюбительница на Peugeot 308 допустила наезд на 67-летнюю женщину. Пешехода отправили в больницу с телесными повреждениями.

В 20:15 вблизи дома № 6 на улице Победы 57-летний водитель «Лады-Приоры» сбил 45-летнюю женщину. После аварии ее госпитализировали с травмами.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время по каждому случаю проводится проверка.

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Гость|26.10.2017 12:53|

А когда ГИБДД займётся профилактикой? Кулакова 1 ждёт инспекторов.

Гость|26.10.2017 12:57|

Когда шёл вал ДТП ,Едалов в кабинете не сидел.А где это тюменское чудо,куда спряталось?

Гость|26.10.2017 13:04|

Гость писал(a):

А когда ГИБДД займётся профилактикой? Кулакова 1 ждёт инспекторов.
они культивируют безответственность пешеходов за свою жизнь, типа водитель обязан уступать, водитель всегда виноват и т.д., отсюда результат

Имя: Гость
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