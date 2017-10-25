25.10.2017 | 16:10

Во второй половине дня в среду, 25 октября, возле лицея информационных технологий № 73, расположенного на ул. Ладожской, 125, в Пензе, из-под земли рванул фонтан воды.

Видеозапись с бьющей в небо струей и визжащими школьниками появилась в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте». «Цветы поливают», «Открытие нового фонтана в Пензе», - соревнуются в остроумии комментаторы.

Между тем ситуация достаточно серьезная.

«Прорыв произошел на водопроводе, который обслуживает ООО «Горводоканал г. Пензы». Сейчас на месте происшествия активно работают бригады. Они рассчитывают ликвидировать аварию в течение трех часов. В связи с этим в шести ближайших многоэтажных домах отключено водоснабжение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации Пензы.