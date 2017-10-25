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Происшествия | В Пензе на улице Ладожской в небо рванул фонтан воды

25.10.2017|16:10
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Во второй половине дня в среду, 25 октября, возле лицея информационных технологий № 73, расположенного на ул. Ладожской, 125, в Пензе, из-под земли рванул фонтан воды.

Видеозапись с бьющей в небо струей и визжащими школьниками появилась в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте». «Цветы поливают», «Открытие нового фонтана в Пензе», - соревнуются в остроумии комментаторы.

Между тем ситуация достаточно серьезная.

«Прорыв произошел на водопроводе, который обслуживает ООО «Горводоканал г. Пензы». Сейчас на месте происшествия активно работают бригады. Они рассчитывают ликвидировать аварию в течение трех часов. В связи с этим в шести ближайших многоэтажных домах отключено водоснабжение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — видео - Илья Ермолаев
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Гость|25.10.2017 16:35|

А в центре опять отключили отопление. Второй раз за текущий месяц.

Гость|25.10.2017 16:40|

вас же предупреждали...ну вот и не обижайтесь

Гость|25.10.2017 16:40|

все вы врете, город готов к зиме на 100%, а это диверсия

Гость|25.10.2017 16:48|

это подземный трубопровод с водкой рванул

Гость|25.10.2017 16:51|

Это украина виновата майдан деверсанты

Гость|25.10.2017 16:56|

Утром проезжал у драмтеатра из люков пар столбом валил, не кто не в курсе с наступлением темноты пар будут подсвечивать, красиво-туристы потянутся.

Гость|25.10.2017 17:10|

ПРЯМО В НЕБО(!!!) ИЛИ таки вверх...)))?

Гость|25.10.2017 17:12|

Вот если бы самолёт случайно в небе сбило...

Гость|25.10.2017 17:17|

Это трубы они там в прошлом году меняли. Ага.

Гость|25.10.2017 17:19|

Гость писал(a):

а это диверсия
Трамп с Поршенко и Навальным расковыряли ночью трубу.

Гость|25.10.2017 17:27|

Какие скоты захватили власть. Деньги дерут, а делать ничего не хотят.

Гость|25.10.2017 17:32|

У драмтеатра вскрывают гранитную брусчатку?

Имя: Гость
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