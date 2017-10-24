24.10.2017 | 16:59

«Этой осенью в Пензе уже зарегистрирован один случай гибели от гриппа молодой женщины, которая не была привита от этого заболевания», - сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на руководителя межрегионального управления № 59 ФМБА России Людмилу Куликову.

Данную информацию Людмила Куликова обнародовала на еженедельной планерке в администрации Заречного.

В связи с ЧП она призвала зареченцев делать прививки против гриппа. Пока вакцинированы 8 636 взрослых жителей закрытого города и 1 591 ребенок.

В региональном управлении Роспотребнадзора слова Людмилой Куликовой комментировать не стали. В пресс-службе ведомства сообщили, что на 42-й неделе года (с 16 по 22 октября) в Пензенской области было зарегистрировано 1 618 случаев ОРВИ, заболеваемость ниже эпидемического порога на 53,6%.

По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», анализы одного из умерших пациентов сейчас находятся в лаборатории. Результатов исследования пока нет.