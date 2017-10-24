24.10.2017 | 14:42

Около восьми утра на улице Аустрина произошло ДТП с участием несовершеннолетней девочки. Вероятнее всего, мама везла дочь на занятия в школу, однако путь к знаниям им преградила Subaru с краснодарскими номерами.

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Renault, несовершеннолетняя 2002 года рождения, получила телесные повреждения, но после оказания медицинской помощи она была отпущена домой. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия совершения данного дорожно-транспортного происшествия», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

По счастливой случайности травмы оказались несерьезными и после осмотра врачи отпустили перепуганную девочку домой.