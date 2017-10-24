24.10.2017 | 09:16

Утром во вторник, 24 октября, на улице Свердлова в Пензе произошел пожар.

«Сигнал о возгорании трехквартирного деревянного дома, крытого железом, поступил на пульт дежурного в 5:48. На ликвидацию пожара выехали 19 человек на пяти спецавтомобилях», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пять человек, проживавших в доме, в том числе 10-летняя девочка, эвакуировались самостоятельно. Пожарные спасли из горящего здания 83-летнюю женщину, инвалида I группы, и ее 52-летнюю дочь.

Огонь уничтожил кровлю дома, расположенного неподалеку от второго входа в зоопарк. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам.