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Происшествия | В Пензе пожарные спасли из горящего дома двух человек

24.10.2017|09:16
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Утром во вторник, 24 октября, на улице Свердлова в Пензе произошел пожар.

«Сигнал о возгорании трехквартирного деревянного дома, крытого железом, поступил на пульт дежурного в 5:48. На ликвидацию пожара выехали 19 человек на пяти спецавтомобилях», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пять человек, проживавших в доме, в том числе 10-летняя девочка, эвакуировались самостоятельно. Пожарные спасли из горящего здания 83-летнюю женщину, инвалида I группы, и ее 52-летнюю дочь.

Огонь уничтожил кровлю дома, расположенного неподалеку от второго входа в зоопарк. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам.

Источник — фото Pixabay.com
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