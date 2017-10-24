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Происшествия | В Бессоновском районе в ДТП пострадал водитель тягача, буксировавшего МАЗ

24.10.2017|15:49
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В понедельник, 23 октября, в Бессоновском районе произошло ДТП с участием тяжелого грузовика, в аварии пострадал человек.

В 23:25 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра поступило сообщение от оперативного дежурного службы 01. На 224-м километре трассы Саратов - Нижний Новгород перевернулся МАЗ, который буксировали на жесткой сцепке.

Многотонная машина при падении налетела на другой МАЗ, служивший тягачом. Как сообщили спасателям, их помощь требуется водителю, зажатому в тягаче.

Когда сотрудники ППСЦ прибыли на место аварии, выяснилось, что деблокировать мужчину уже не требуется. Пассажир МАЗа-буксировщика вылетел через лобовое стекло, но нашел в себе силы извлечь из кабины шофера.

«Травмированного водителя забрала скорая помощь. Спасатели провели осмотр на предмет наличия вторичных поражающих факторов, отключили аккумуляторные батареи, обозначили место ДТП и регулировали транспортный поток до прибытия сотрудников ДПС», - сообщили в региональном управлении ЖКХ и ГЗН.

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