Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 окт 2017|20:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.69  |  $  57.59
 

Происшествия | В автомобильной аварии на улице Лермонтова столкнулись УАЗ и BMW

24.10.2017|15:58
Печать

На улице Лермонтова УАЗ столкнулся с BMW. Российский внедорожник буквально развалился после столкновения с представителем немецкого автопрома, восстановить его вряд ли удастся. По словам водителя иномарки, он поднимался от медицинского колледжа, а тот, кто был за рулем отечественной машины, выезжал со стороны парка имени Белинского.

«То есть он меня не заметил, даже не смотрел в мою сторону. Я, когда ехал, посмотрел на его голову, она вообще не повернута была в мою сторону. Он, видимо, не убедился, что по моей полосе кто-то может ехать, и, собственно, продолжил свой маневр. Он стоял перпендикулярно дороге, то есть задняя часть на моей полосе, передняя на встречке. И я въехал ему в заднюю часть», - рассказал об аварии водитель BMW Никита Томашевский.

От удара автомобили разбросало: BMW пролетел несколько метров вверх по Лермонтова, УАЗ оказался на тротуаре. Водитель иномарки не пострадал, сработали подушки безопасности. Сидевшему за рулем внедорожника повезло меньше.

«Он, видимо, не был пристегнут, и в момент разворота он вылетел через лобовое стекло. После он встал, сел в свой автомобиль, начал оказывать себе первую помощь», - добавил Никита.

Услышать версию произошедшего из уст водителя УАЗа не удалось - бригада скорой помощи увезла его в больницу. Кто на самом деле виноват в ДТП, предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!