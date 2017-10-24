24.10.2017 | 15:58

На улице Лермонтова УАЗ столкнулся с BMW. Российский внедорожник буквально развалился после столкновения с представителем немецкого автопрома, восстановить его вряд ли удастся. По словам водителя иномарки, он поднимался от медицинского колледжа, а тот, кто был за рулем отечественной машины, выезжал со стороны парка имени Белинского.

«То есть он меня не заметил, даже не смотрел в мою сторону. Я, когда ехал, посмотрел на его голову, она вообще не повернута была в мою сторону. Он, видимо, не убедился, что по моей полосе кто-то может ехать, и, собственно, продолжил свой маневр. Он стоял перпендикулярно дороге, то есть задняя часть на моей полосе, передняя на встречке. И я въехал ему в заднюю часть», - рассказал об аварии водитель BMW Никита Томашевский.

От удара автомобили разбросало: BMW пролетел несколько метров вверх по Лермонтова, УАЗ оказался на тротуаре. Водитель иномарки не пострадал, сработали подушки безопасности. Сидевшему за рулем внедорожника повезло меньше.

«Он, видимо, не был пристегнут, и в момент разворота он вылетел через лобовое стекло. После он встал, сел в свой автомобиль, начал оказывать себе первую помощь», - добавил Никита.

Услышать версию произошедшего из уст водителя УАЗа не удалось - бригада скорой помощи увезла его в больницу. Кто на самом деле виноват в ДТП, предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД.