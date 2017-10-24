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Происшествия | Деревянный дом на Свердлова лишился крыши в результате пожара

24.10.2017|17:32
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Несколько пензенцев с улицы Свердлова остались без крыши над головой: рано утром заполыхала кровля трехквартирного деревянного дома № 56. В момент пожара в нем находилось семь человек, пять из них смогли самостоятельно покинуть строение, в том числе девочка 2007 года рождения.

«Двух женщин пожарным удалось спасти. Это женщина 1934 года рождения, которая оказалась инвалидом I группы, и ее дочь 1965 года рождения», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

С огнем боролись 19 человек личного состава из пяти пожарных расчетов. Спасателям удалось быстро справиться с возгоранием и не допустить распространения пламени на соседнее строение.

«Каких-то определенных сложностей не было: гидранты находились в непосредственной близости, все они были в рабочем состоянии», - добавила Анна.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Также в результате ЧП частично прогорел потолок над одной из квартир дома. В качестве возможной версии случившегося называют неисправную электропроводку.

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