23.10.2017 | 12:11

В субботу, 21 октября, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу семь человек.

В 22:30 на 555-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись «Лада-Ларгус», за рулем которой находился 46-летний мужчина, и Toyota RAV4 под управлением 53-летнего водителя.

В результате аварии водитель и все пассажиры «Лады»: женщины 1972 и 1965 года рождения и мужчины 1966, 1967, 1981 и 1988 года рождения - получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка.