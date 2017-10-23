Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 окт 2017|12:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.89  |  $  57.51
 

Происшествия | В Нижнеломовском районе в аварии пострадали семь человек

23.10.2017|12:11
Печать

В субботу, 21 октября, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу семь человек.

В 22:30 на 555-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись «Лада-Ларгус», за рулем которой находился 46-летний мужчина, и Toyota RAV4 под управлением 53-летнего водителя.

В результате аварии водитель и все пассажиры «Лады»: женщины 1972 и 1965 года рождения и мужчины 1966, 1967, 1981 и 1988 года рождения - получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка.

Источник — Фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость|23.10.2017 12:29|

penzainform.ru писал(a):

В результате аварии водитель и все пассажиры «Лады»: женщины 1972 и 1965 года рождения и мужчины 1966, 1967, 1981 и 1988 года рождения - получили телесные повреждения
Таксист вез? Документы на перевозку людей в порядке?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!