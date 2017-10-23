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Происшествия | В Иссе 19-летнюю девушку госпитализировали после ДТП с трактором

23.10.2017|15:15
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В воскресенье, 22 октября, в Иссе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трактора.

В 5:10 напротив дома № 20 на улице Огарева столкнулись ВАЗ-2107, которым управлял 18-летний молодой человек, и трактор Т-16 с 61-летним водителем за рулем.

В итоге водитель «семерки» и его 19-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы.

80-летний пассажир трактора после оказания медицинской помощи был отпущен.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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