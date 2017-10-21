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Происшествия | В Иссе 13-летний ученик лицея сломал позвоночник в спортзале

21.10.2017|09:59
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В рабочем поселке Исса 13-летний ученик лицея получил травму позвоночника.

В четверг, 19 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Пензенскую областную клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова из Иссы доставлен пациент с компрессионным переломом поясничного позвонка.

Установлено, что утром в спортивном зале лицея возник конфликт между мальчиком и его одноклассниками, которые пытались усадить его на лавочку. Подросток упал и получил травму.

«Проверку по факту получения подростком телесных повреждений проводит полиция. Сотрудники регионального следственного управления устанавливают причины и условия, приведшие к получению несовершеннолетним телесных повреждений, исследуют деятельность педагогических работников образовательного учреждения. В случае выявления нарушений их действиям (бездействию) будет дана юридическая оценка», - сообщили в Следственном управлении СКР по Пензенской области.

Для установления вреда здоровью мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведение доследственной проверки продолжается.

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Гость|21.10.2017 10:14|

Приняли критику, исправили текст. А то «пытались на лавочку» звучало как блатной жаргонизм

Имя: Гость
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