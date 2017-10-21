21.10.2017 | 11:18

В пятницу, 20 октября, в Пензе произошло очередное ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, в 19:00 у дома № 152Б на улице Аустрина 35-летний водитель «Газели» наехал на 11-летнего мальчика.

«Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

В текущем году на дорогах Пензенской области произошло более 180 ДТП с участием детей и подростков, в которых 8 человек погибли.