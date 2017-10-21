Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|21 окт 2017|12:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  67.89  |  $  57.51
 

Происшествия | На улице Аустрина в Пензе «Газель» сбила 11-летнего мальчика

21.10.2017|11:18
Печать

В пятницу, 20 октября, в Пензе произошло очередное ДТП, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, в 19:00 у дома № 152Б на улице Аустрина 35-летний водитель «Газели» наехал на 11-летнего мальчика.

«Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

В текущем году на дорогах Пензенской области произошло более 180 ДТП с участием детей и подростков, в которых 8 человек погибли.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!