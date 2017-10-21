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Происшествия | 30-летний житель Городища утонул на глазах у свидетелей

21.10.2017|09:23
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В четверг, 19 октября, в Городищенском районе произошла трагедия: около 16:00 в пруду возле деревни Верхний Крутец на глазах у свидетелей утонул 30-летний житель райцентра.

20 октября на поиск тела мужчины выехали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Водолазы спустились в пруд в предполагаемом месте гибели человека.

«На дне водоема было обнаружено тело мужчины, которое спасатели извлекли на берег и передали сотрудникам полиции. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

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Гость|21.10.2017 09:43|

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 19 октября,

Он зачем в воду полез, моржевал, понтавал или по нужде?

Гость|21.10.2017 10:05|

О чём новость? Виноваты свидетели, что вместе с ним не утонули, или что?

Гость|21.10.2017 10:06|

говорят под кайфом был,и решил понтануться,купаться в одежде полез,так теплее наверное

Гость|21.10.2017 10:08|

Свидетелей к ответу!

Гость|21.10.2017 10:12|

Городища

Гость|21.10.2017 10:34|

А почему только на следующий день начали искать?

Имя: Гость
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