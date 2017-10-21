21.10.2017 | 09:23

В четверг, 19 октября, в Городищенском районе произошла трагедия: около 16:00 в пруду возле деревни Верхний Крутец на глазах у свидетелей утонул 30-летний житель райцентра.

20 октября на поиск тела мужчины выехали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Водолазы спустились в пруд в предполагаемом месте гибели человека.

«На дне водоема было обнаружено тело мужчины, которое спасатели извлекли на берег и передали сотрудникам полиции. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.