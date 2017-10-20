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Происшествия | В Заречном 10-летний школьник провалился в открытый люк

20.10.2017|10:39
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Десятилетний зареченский школьник, решивший после уроков прогуляться с одноклассниками, провалился в открытый канализационный люк. Это произошло в небольшом лесу рядом с домом № 10 на улице Зеленой.

По словам мальчика, он принял люк за колесо, наступил на него и потерял ботинок.

«По счастливой случайности в колодец попала только одна нога мальчика. Выбраться из ямы ему помогли одноклассники. Можно считать, что школьнику повезло. Глубина люка оказалась такой, что ребенок вполне мог провалиться туда целиком.

Опасное место ничем не огорожено. А ведь дети постоянно гуляют в этом районе - рядом игровая площадка и жилые дома, буквально в нескольких метрах от открытого люка тропинка, которая ведет к магазину. Осенью за опавшей листвой опасный объект практически невозможно разглядеть», - сообщает портал «Город Z».

Как уточняет издание, в полицию уже подано соответствующее заявление, однако люк по-прежнему остается открытым. Чтобы предупредить горожан об опасности, журналисты установили табличку «Осторожно! Открытый колодец!».

Источник — gorodz.info
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Гость|20.10.2017 11:30|

Всё-таки весело жить у нас в Заречном. Каждый день какое-нибудь приключение - то храм сгорит, то мальчик в ад чуть не провалился. Это вам не кража кепки...

Имя: Гость
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