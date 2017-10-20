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Происшествия | В Пензе оцепили район ЦНТИ из-за коробки с мусором

20.10.2017|11:32
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Вечером в четверг, 19 октября, на проспекте Победы в Пензе, в районе ЦНТИ, была обнаружена подозрительная коробка. В 17:45 бдительные горожане сообщили о ней в полицию.

«На место прибыли сотрудники всех оперативных служб, а также кинологи с собаками. Территория была оцеплена», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Тревога оказалась ложной: в коробке находился мусор.

Несколькими часами ранее 19 октября из-за подозрительного предмета эвакуировали посетителей и сотрудников дворца водного спорта «Сура». В найденной там коробке, обмотанной скотчем, лежал новый сотовый телефон, который не представлял угрозы для окружающих.

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Гость|20.10.2017 11:45|

penzainform.ru писал(a):

Тревога оказалась ложной: в коробке находился мусор.
этого было достаточно, что можно было написать в этой новости

Имя: Гость
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