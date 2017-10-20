20.10.2017 | 11:32

Вечером в четверг, 19 октября, на проспекте Победы в Пензе, в районе ЦНТИ, была обнаружена подозрительная коробка. В 17:45 бдительные горожане сообщили о ней в полицию.

«На место прибыли сотрудники всех оперативных служб, а также кинологи с собаками. Территория была оцеплена», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Тревога оказалась ложной: в коробке находился мусор.

Несколькими часами ранее 19 октября из-за подозрительного предмета эвакуировали посетителей и сотрудников дворца водного спорта «Сура». В найденной там коробке, обмотанной скотчем, лежал новый сотовый телефон, который не представлял угрозы для окружающих.