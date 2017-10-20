20.10.2017 | 12:10

В четверг, 19 октября, в дачном массиве Сосновка в Пензе произошла трагедия: погиб человек.

В 20:15 в Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение: очевидец рассказал, что из заболоченного пруда в Сосновке доносятся крики о помощи. В болото упал мужчина, который не мог сам выбраться на берег. В темноте его не было видно, и случайный прохожий обратился к спасателям.

Оперативно прибыв к месту вызова, профессионалы с фонарями начали поиск вдоль берега и в водоеме. В итоге они нашли тело мужчины без признаков жизни, полностью погруженное в воду.

«На место происшествия спасатели вызвали полицию, извлекли тело из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.