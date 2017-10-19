19.10.2017 | 10:28

На реке Сурке в районе поселка Победа в Пензе произошел несчастный случай, унесший жизнь человека. ЧП имело место в субботу, 14 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, там утонул рыбак 1975 года рождения.

В региональном УМВД РФ уточнили, что сигнал о трагедии поступил в полицию в 13:50. Все случилось возле моста на 634-м километре трассы М5 «Урал».

Находившиеся поблизости рыболовы увидели, что товарищ ушел под воду, и начали своими силами его вызволять. Когда мужчину удалось вытащить на поверхность, он был уже мертв.