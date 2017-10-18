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Происшествия | В Городищенском районе два человека погибли в ДТП с фурой

18.10.2017|12:17
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В среду, 18 октября, в Городищенском районе, на 717-м километре трассы М5 «Урал», случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

В 1:40 столкнулись фура Scania под управлением 49-летнего водителя и автомобиль «Лада-Приора», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате аварии водитель легкового транспортного средства и его 25-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото Аипа Адикаева, vk.com, группа «У нас в Елюзани»
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Гость|18.10.2017 12:48|

Куда ехали ночью эти два педика...

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