18.10.2017 | 12:17

В среду, 18 октября, в Городищенском районе, на 717-м километре трассы М5 «Урал», случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

В 1:40 столкнулись фура Scania под управлением 49-летнего водителя и автомобиль «Лада-Приора», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате аварии водитель легкового транспортного средства и его 25-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.