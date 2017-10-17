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Происшествия | В Городищенском районе под колесами BMW погибли два пешехода

17.10.2017|11:44
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В понедельник, 16 октября, в Городищенском районе, на 708-м километре трассы М5 «Урал», случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два пешехода.

По предварительным данным, в 17:45 23-летний водитель, управляя BMW 525i, допустил наезд на 59-летнего мужчину и женщину такого же возраста.

«Пешеходы от полученных травм скончались», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

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Гость|17.10.2017 12:10|

525 достаточно мощная машина. В руках 23-летнего пацана летит как дура! Жаль пешеходов. Но тоже на трассе могли бы внимательнее быть. И водителю с этим жить теперь, даже если по суду и не ответит сполна за содеянное.

Гость|17.10.2017 12:10|

Происхождение машины, у этого отпрыска, почему не заинтересовались компетентные органы????

Имя: Гость
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