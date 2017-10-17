17.10.2017 | 11:44

В понедельник, 16 октября, в Городищенском районе, на 708-м километре трассы М5 «Урал», случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два пешехода.

По предварительным данным, в 17:45 23-летний водитель, управляя BMW 525i, допустил наезд на 59-летнего мужчину и женщину такого же возраста.

«Пешеходы от полученных травм скончались», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.