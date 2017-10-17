В понедельник, 16 октября, в Городищенском районе, на 708-м километре трассы М5 «Урал», случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два пешехода.
По предварительным данным, в 17:45 23-летний водитель, управляя BMW 525i, допустил наезд на 59-летнего мужчину и женщину такого же возраста.
«Пешеходы от полученных травм скончались», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
По факту случившегося проводится проверка.
525 достаточно мощная машина. В руках 23-летнего пацана летит как дура! Жаль пешеходов. Но тоже на трассе могли бы внимательнее быть. И водителю с этим жить теперь, даже если по суду и не ответит сполна за содеянное.