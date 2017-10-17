17.10.2017 | 13:29

В понедельник, 16 октября, в 350 метрах от Нижнего Ломова случилось ДТП, в результате которого пострадали три несовершеннолетние девушки и 19-летний юноша. Все они находились в одной машине.

По предварительным данным, авария произошла в 8:25. 19-летний водитель ВАЗ-2106 съехал в кювет, и автомобиль перевернулся.

«В результате происшествия телесные повреждения получили водитель и пассажиры, две девушки 2000 года рождения, они госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Еще одну пассажирку - 2001 года рождения - после оказания медицинской помощи отпустили.

«По факту ДТП проводится проверка», - резюмировали в ГИБДД.