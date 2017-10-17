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Происшествия | В ДТП под Нижним Ломовом пострадали водитель и три девушки

17.10.2017|13:29
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В понедельник, 16 октября, в 350 метрах от Нижнего Ломова случилось ДТП, в результате которого пострадали три несовершеннолетние девушки и 19-летний юноша. Все они находились в одной машине.

По предварительным данным, авария произошла в 8:25. 19-летний водитель ВАЗ-2106 съехал в кювет, и автомобиль перевернулся.

«В результате происшествия телесные повреждения получили водитель и пассажиры, две девушки 2000 года рождения, они госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Еще одну пассажирку - 2001 года рождения - после оказания медицинской помощи отпустили.

«По факту ДТП проводится проверка», - резюмировали в ГИБДД.

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Гость|17.10.2017 13:44|

Ну вот, не в заложники возьмут так в кювет съедут.

Судьба девушек в Сурском крае определена.

Гость|17.10.2017 13:54|

Листва сырая на дороге,резина лысая + превышение скорости,и уши,а физику ещё ни кто не отменил.

Имя: Гость
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