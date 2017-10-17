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Происшествия | На ул. Антонова «Лада» сбила двух пешеходов, в том числе ребенка

17.10.2017|11:05
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Вечером в понедельник, 16 октября, на улице Антонова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пешехода, в том числе ребенок.

По предварительным данным, в 19:55 напротив дома № 9 55-летний водитель на «Ладе-Калине» сбил 32-летнюю женщину и 11-летнюю девочку.

Первая была госпитализирована с телесными повреждениями, вторую после оказания медицинской помощи отпустили, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Сообщение об аварии вызвало бурное обсуждение в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». Пользователи писали, что пострадавшими оказались мама с дочкой, переходившие дорогу по зебре в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у остановки «Магазин «Фрегат». Люди посетовали, что подобные случаи стали нередкими из-за отсутствия здесь светофора.

Источник — Фото и видео Дмитрия Полтораднева
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Гость|17.10.2017 11:42|

Ну начали блин гонять.. неужели трудно пропустить? дождетесь светофора-будете как бараны тормозить на них каждые 10 метров

Гость|17.10.2017 11:48|

Живу по соседству.

Отличные результаты от работы ГИБДД по пропаганде безответственности пешеходов. Молодцы ГИБДД! Так держать!

Гость|17.10.2017 11:48|

на этом пешеходном переходе очень плохое освещение!пожалуйста обратите внимание это уже 2 случай на прошлой неделе в Ахунах погиб ребенок !не проще установить лежачих полицейских на таких переходах где школы и подобные им места!дорогу сделали а вот о безопасности не подумали!

Гость|17.10.2017 11:52|

Гость писал(a):

на этом пешеходном переходе очень плохое освещение!
Плохое освещение по всему городу. Какие то церковные лампадки горят где то высоко и по одной стороне улицы..Это результат того, что городское освещение в частных руках

Гость|17.10.2017 11:58|

Хожу по этому пешеходному переходу несколько раз в день, и сам с ребенком чуть не стали жертвой гонщика, которым без разницы на людей переходящих по правилам! На Антонова летают особенно в этом месте! Нашим градоначальникам плевать , на все происходящее, понастроили дорог хороших, а о безопасности пешеходов даже не подумали !!!

Гость|17.10.2017 11:59|

Ныне практически ВСЁ В ЧАСТНЫХ РУКАХ,априори!

Мало только кто это осознаёт.

Гость|17.10.2017 11:59|

проблема реально в освещении. ну не видно нифига. даже если ехать тихо. тем более когда дождь. человека в темной одежде во встречном свете машин не видно. все кто за рулем, уверен, поддержат.

Гость|17.10.2017 12:02|

На этом участке дороги освещение горит только с одной стороны, хотя новые опоры освещения установлены с обоих сторон дороги. Дорогу приняли от подрядчика после капитального ремонта еще 1 сентября, а вот освещения почему-то там нет. Или деньги своровали при ремонте, или экономят? Куда смотрит ГИБДД и прокуратура?

Гость|17.10.2017 12:03|

я за светофоры с кнопкой, только не каждые 10 метров, а скажем рядом с каждой остановкой, а нормальное освещение все равно не сделают

Гость|17.10.2017 12:05|

Включите освещение с обоих сторон дороги по ул.Антонова: ночью и в дождь там хоть глаз выколи ничего не видно!!! Или ждут массовой давки пешеходов на этом участке?

Гость|17.10.2017 12:08|

Жопоносники, вы думаете что вас давят специально? Глупой головой своей думаете, когда на дорогу выходите, опасно же жизнью рисковать, надеясь на случай.

Гость|17.10.2017 12:10|

Гость писал(a):

Гость|17.10.2017 12:02|

На этом участке дороги освещение горит только с одной стороны, хотя новые опоры освещения установлены с обоих сторон дороги.

Почти на всех улицах города освещение горит только с одной стороны!!! И от этого освещения толку ни хрена. Немного добавляет света витрины магазинов и прочих заведений. А вообще город в полумраке.

Гость|17.10.2017 12:19|

Еще одно подтверждение, что пешеходный переход должен быть регулируемым, особенно на таких широких участках дороги.

На Карпинского у Гусиловского рынка поставили после ДТП 02.10.2017, когда двух 17 летних девушек сбил парень на Приоре.

Гость|17.10.2017 12:21|

НОВЫХ! Столбов наставили по всему городу, денег "потратили" МЕГАсуммы, освещения на пешеходных зонах НЕТ никакого. О чем думали "руководители"? Далеко смотреть не надо все пешеходные переходы в центре - темно

Гость|17.10.2017 12:23|

Только светофор как то поможет, а освещение само собой.

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Имя: Гость
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