17.10.2017 | 11:05

Вечером в понедельник, 16 октября, на улице Антонова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пешехода, в том числе ребенок.

По предварительным данным, в 19:55 напротив дома № 9 55-летний водитель на «Ладе-Калине» сбил 32-летнюю женщину и 11-летнюю девочку.

Первая была госпитализирована с телесными повреждениями, вторую после оказания медицинской помощи отпустили, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Сообщение об аварии вызвало бурное обсуждение в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». Пользователи писали, что пострадавшими оказались мама с дочкой, переходившие дорогу по зебре в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у остановки «Магазин «Фрегат». Люди посетовали, что подобные случаи стали нередкими из-за отсутствия здесь светофора.