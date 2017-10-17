17.10.2017 | 11:42

Банкет, который поздним вечером в воскресенье, 15 октября, устроил в одном из баров на улице Карпинского 42-летний житель Пензы, закончился для него в отделении полиции.

Мужчина сделал заказ на 5 665 рублей, а затем, крепко выпив, отказался его оплачивать. На просьбы и замечания работников кафе клиент не реагировал. Сотрудникам точки общепита не оставалось ничего иного, как нажать тревожную кнопку.

Сигнал поступил на пульт централизованной охраны. На место происшествия оперативно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны. Бойцы задержали отказавшегося платить по счетам гражданина и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда нетрезвые клиенты пытаются поесть и выпить бесплатно. Так, в сентябре в ресторане улице Суворова посетитель, нецензурно ругаясь, отказался оплачивать счет на сумму 2 240 рублей. В итоге вечер, начавшийся в увеселительном заведении, также завершился в отделе полиции.