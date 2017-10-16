16.10.2017 | 13:19

Всего лишь около часа понадобилось сотрудникам правоохранительных органов Заречного, чтобы задержать водителя, скрывшегося с места ДТП.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, в 18:45. 52-летняя жительница закрытого города пересекала проезжую часть напротив дома № 42 на улице Ленина (в этом здании расположен универмаг). Она двигалась по пешеходному переходу, однако зебра не уберегла женщину от беды: внезапно ее сбил Mitsubishi Colt.

Вместо того чтобы оказать пострадавшей помощь, водитель иномарки нажал на газ и уехал прочь. Женщина получила травмы и оказалась в медсанчасти на больничной койке.

Стражи порядка в течение часа задержали попытавшегося скрыться водителя. Им оказался 28-летний зареченец.

«По решению городского суда за скрытие с места ДТП мужчине назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на начальника ОГИБДД Заречного Максима Ботяновского.

Аварии способствовала недостаточная видимость и неосмотрительные действия обоих участников ДТП. В связи с участившимися фактами наездов на пешеходов в темное время суток глава Заречного Олег Климанов 16 октября поручил выявить недостаточно освещенные переходы и установить на них дополнительные фонари.