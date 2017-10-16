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Происшествия | В Пензенском районе в пожаре погиб 52-летний житель села Варыпаево

16.10.2017|11:21
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В ночь на понедельник, 16 октября, в селе Варыпаево Пензенского района произошел пожар, унесший жизнь человека.

«Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 1:28: огонь охватил деревянный дом на улице Голодяевка. На ликвидацию возгорания выехали шесть человек на двух спецавтомобилях», - сообщили ИА «ПензаИнформ.

В доме уничтожена кровля, здание выгорело внутри. При пожаре погиб 52-летний хозяин жилища.

Напомним: в воскресенье, 15 октября, в ночном пожаре, произошедшем в многоэтажном доме в Заречном, погиб 25-летний молодой человек.

Источник — фото Pixabay.com
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