16.10.2017 | 11:21

В ночь на понедельник, 16 октября, в селе Варыпаево Пензенского района произошел пожар, унесший жизнь человека.

«Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 1:28: огонь охватил деревянный дом на улице Голодяевка. На ликвидацию возгорания выехали шесть человек на двух спецавтомобилях», - сообщили ИА «ПензаИнформ.

В доме уничтожена кровля, здание выгорело внутри. При пожаре погиб 52-летний хозяин жилища.

Напомним: в воскресенье, 15 октября, в ночном пожаре, произошедшем в многоэтажном доме в Заречном, погиб 25-летний молодой человек.