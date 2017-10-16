16.10.2017 | 13:58

Вступил в законную силу приговор 24-летнему водителю из Верхней Елюзани: мужчина спровоцировал ДТП, в результате которого погиб его 28-летний друг.

ЧП случилось в марте. Поздно вечером подсудимый с тремя друзьями ехал по трассе М5 «Урал» в сторону Москвы на автомобиле ВАЗ-2110. На территории Городищенского района он превысил скорость при перестроении с правой полосы на левую, создал помеху другим участникам движения и спровоцировал аварийную ситуацию. В итоге его автомобиль столкнулся с Toyota Land Cruiser 200 и налетел на отбойники на дороге.

Один из пассажиров получил в ДТП тяжелые телесные повреждения и погиб.

Водитель признал свою вину и ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Однако ему было отказано из-за несогласия отца погибшего.

«Оценив материалы дела в их совокупности, суд назначил гражданину наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.