16.10.2017 | 10:30

В ночь на воскресенье, 15 октября, жительница дома № 16 на проспекте Победы в Заречном сообщила на центральный пункт пожарной связи о возгорании в соседней квартире.

По указанному адресу выехали 21 пожарный на 7 спецавтомобилях. Прибыв на место, огнеборцы увидели, что из окон и лоджии квартиры на восьмом этаже вырывается огонь и валит дым, а на девятом этаже люди просят о помощи.

«Звено газодымозащитной службы, производя разведку, обнаружило на лестничной клетке восьмого этажа 50-летнего хозяина квартиры. В дальнейшем при тушении пожара в одной из комнат горевшей квартиры был обнаружен труп 25-летнего парня», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светлану Стульникову.

Из соседних квартир пожарные эвакуировали пять жильцов и спасли еще семь человек, которым угрожала опасность. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Предварительная причина возгорания устанавливается, материалы направлены в следственный комитет.