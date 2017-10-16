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Происшествия | 25-летний житель Заречного погиб в ночном пожаре

16.10.2017|10:30
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В ночь на воскресенье, 15 октября, жительница дома № 16 на проспекте Победы в Заречном сообщила на центральный пункт пожарной связи о возгорании в соседней квартире.

По указанному адресу выехали 21 пожарный на 7 спецавтомобилях. Прибыв на место, огнеборцы увидели, что из окон и лоджии квартиры на восьмом этаже вырывается огонь и валит дым, а на девятом этаже люди просят о помощи.

«Звено газодымозащитной службы, производя разведку, обнаружило на лестничной клетке восьмого этажа 50-летнего хозяина квартиры. В дальнейшем при тушении пожара в одной из комнат горевшей квартиры был обнаружен труп 25-летнего парня», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светлану Стульникову.

Из соседних квартир пожарные эвакуировали пять жильцов и спасли еще семь человек, которым угрожала опасность. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Предварительная причина возгорания устанавливается, материалы направлены в следственный комитет.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость|16.10.2017 10:52|

7 спецавтомобилей! Лестница и рукав недостаточно было двух машин. Хули их гонять! Расточительство!

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