14.10.2017 | 18:08

В Пензе стартовал первый в этом сезоне турнир по самбо. На ковер вышли не только юноши, но и девушки. Всего открытое первенство города собрало в спортшколе «Витязь» около 140 участников от 10 до 15 лет. Лучших выбирали в 11 весовых категориях.

«Соревнования у нас традиционные, мы их проводим осенью, весной и зимой», - отметил главный судья Олег Можаров.

Выпускник пензенской школы самбо Антон Демидов решил вспомнить прошлое и приехал поддержать юных спортсменов. В мастерстве ребят он не сомневается.

«Тренерский коллектив у нас замечательный, один из самых лучших в России. Я сейчас живу в Москве, много боролся. Считаю, что это точка роста пензенского спорта, было бы правильно уделять ей внимание», - подчеркнул мастер спорта России по самбо Антон Демидов.

На этом турнире спортсмены оттачивают мастерство. Впереди у них соревнования более высокого уровня.