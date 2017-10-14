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Происшествия | Первенство Пензы по самбо собрало 140 юных спортсменов

14.10.2017|18:08
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В Пензе стартовал первый в этом сезоне турнир по самбо. На ковер вышли не только юноши, но и девушки. Всего открытое первенство города собрало в спортшколе «Витязь» около 140 участников от 10 до 15 лет. Лучших выбирали в 11 весовых категориях.

«Соревнования у нас традиционные, мы их проводим осенью, весной и зимой», - отметил главный судья Олег Можаров.

Выпускник пензенской школы самбо Антон Демидов решил вспомнить прошлое и приехал поддержать юных спортсменов. В мастерстве ребят он не сомневается.

«Тренерский коллектив у нас замечательный, один из самых лучших в России. Я сейчас живу в Москве, много боролся. Считаю, что это точка роста пензенского спорта, было бы правильно уделять ей внимание», - подчеркнул мастер спорта России по самбо Антон Демидов.

На этом турнире спортсмены оттачивают мастерство. Впереди у них соревнования более высокого уровня.

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