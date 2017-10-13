13.10.2017 | 14:18

В пятницу, 13 октября, в Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь 9-летнего ребенка.

Трагедия случилась вечером 12-го числа в Ахунах.

«По предварительным данным, водитель Kia Sorento, мужчина 1986 года рождения, в зоне регулируемого перехода допустил наезд на пешехода», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. В частности, предстоит выяснить, на какой сигнал светофора ребенок переходил дорогу.