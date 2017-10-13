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Происшествия | В Сети появилось видео с места ДТП, в котором погиб 9-летний мальчик

13.10.2017|14:18
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В пятницу, 13 октября, в Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь 9-летнего ребенка.

Трагедия случилась вечером 12-го числа в Ахунах.

«По предварительным данным, водитель Kia Sorento, мужчина 1986 года рождения, в зоне регулируемого перехода допустил наезд на пешехода», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. В частности, предстоит выяснить, на какой сигнал светофора ребенок переходил дорогу.

Источник — Видео Сергея Колесникова, www.youtube.com
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Гость|13.10.2017 14:40|

кто тут ноет про стукачков?

Вот тебе и запись. автор тоже стукач?

Гость|13.10.2017 14:45|

Гость писал(a):

кто тут ноет про стукачков?
Ноют, пока их самих не коснется. Потом бегут в ГИБДД и суд и просят справедливости.

Имя: Гость
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