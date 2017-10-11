11.10.2017 | 11:37

Во вторник, 10 октября, в Пензе случилось три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

В 17:50 напротив дома № 58 на улице Измайлова 45-летний водитель автомобиля Кia сбил 65-летнего мужчину. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В 18:35 напротив дома № 31 на улице Рахманинова 44-летняя женщина, управлявшая машиной Cherry, допустила наезд на 39-летнего мужчину. В результате ДТП он получил травмы и был отправлен в больницу.

В 21:40 напротив дома № 18 на улице Антонова 32-летний водитель автомобиля Ford Escape сбил 55-летнюю женщину. После аварии пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по каждому факту проводится проверка.