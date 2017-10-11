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Происшествия | На дорогах Пензы за вечер в ДТП пострадали три пешехода

11.10.2017|11:37
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Во вторник, 10 октября, в Пензе случилось три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

В 17:50 напротив дома № 58 на улице Измайлова 45-летний водитель автомобиля Кia сбил 65-летнего мужчину. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В 18:35 напротив дома № 31 на улице Рахманинова 44-летняя женщина, управлявшая машиной Cherry, допустила наезд на 39-летнего мужчину. В результате ДТП он получил травмы и был отправлен в больницу.

В 21:40 напротив дома № 18 на улице Антонова 32-летний водитель автомобиля Ford Escape сбил 55-летнюю женщину. После аварии пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по каждому факту проводится проверка.

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Гость|11.10.2017 11:59|

penzainform.ru писал(a):

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области
Они занимаются пропагандой безответственности пешеходов на отлично!

Гость|11.10.2017 12:18|

надо во время включать уличное освещение

Гость|11.10.2017 12:20|

Надо мозги вовремя включать. Всем. Включая и пешеходов.

Гость|11.10.2017 12:24|

Пешиход - подошел к переходу УБЕДИСЬ, что тебя заметили и пропускают, а не сходу на зебру ступать, при этом смотреть свой телефон, слушать музыку или думать о чем-то о своем. Головой вертеть надо по кругу....

Гость|11.10.2017 12:25|

Гость писал(a):

Пешиход
исправил пешеход...

Гость|11.10.2017 12:36|

Гость писал(a):

Надо мозги вовремя включать. Всем. Включая и пешеходов
Темнота друг молодежи

Гость|11.10.2017 12:40|

Да хоть лампочками обвешайся

Гость|11.10.2017 12:44|

Измайлова 58 - заправка, там рядом нет ПП, перебегал в неположенном?

Гость|11.10.2017 12:44|

а скоро наступит зима!!! Тормозной путь автомобиля еще увеличится... А пешеходы будут продолжать думать, что автомобиль всегда остановится за секунду! Пешеход помни, что жопу проще и быстрее остановить, чем автомобиль. Прежде чем прыгать под колеса, подумай, оно тебе надо...

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