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Происшествия | В Пензе пожар на улице Пацаева унес жизни двух человек

10.10.2017|09:02
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В Пензе при пожаре в частном доме на улице Пацаева погибли 57-летний мужчина и его 82-летняя мать.

Возгорание в помещении произошло в ночь на 8 октября, но тогда при тушении хозяев не нашли из-за частичного обрушения крыши и захламленности жилища.

«В результате разбора завала на месте пожара 9 октября сотрудниками ГУ МЧС России по Пензенской области обнаружены тела жильцов сгоревшей квартиры - мужчины и его матери - с признаками термического воздействия. Иных повреждений на погибших не обнаружено», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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