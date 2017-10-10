10.10.2017 | 09:02

В Пензе при пожаре в частном доме на улице Пацаева погибли 57-летний мужчина и его 82-летняя мать.

Возгорание в помещении произошло в ночь на 8 октября, но тогда при тушении хозяев не нашли из-за частичного обрушения крыши и захламленности жилища.

«В результате разбора завала на месте пожара 9 октября сотрудниками ГУ МЧС России по Пензенской области обнаружены тела жильцов сгоревшей квартиры - мужчины и его матери - с признаками термического воздействия. Иных повреждений на погибших не обнаружено», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.